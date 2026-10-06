‘पार्टी में वेटर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के पैर छुए, फर्श पर लेट गया’, हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया का पोस्ट वायरल

सबीर भाटिया (फोटो सोर्स: X- @sabeer)
Sabeer Bhatia Bollywood Actress Waiter: हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने बताया कि कई दशक पहले अमेरिका में अपने घर पर दी गई पार्टी में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखकर इंडियन वेटर ने उनके पैर छू लिए। वह जमीन पर पूरी तरह लेट गया। भाटिया ने इसे भारत में 'सेलेब्रिटी वर्शिप' का उदाहरण बताया, जो नॉन-इंडियंस के लिए समझना काफी मुश्किल है। उनकी इस पोस्ट पर यूजर्स फिल्मी फैन कल्चर के साथ इंडियन सोसाइटी में मौजूद क्लास सिस्टम पर भी चर्चा कर रहे हैं।
5 अक्टूबर को X (पहले ट्विटर) पर भाटिया ने लिखा कि उन्होंने सालों पहले अपने घर पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को बुलाया था। उन्होंने एक्ट्रेस की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उनका नाम नहीं बताया। इसके आगे उन्होंने बताया कि पार्टी में कई अमेरिकी मेहमान थे, और खाना एक लोकल इंडियन रेस्टोरेंट से आया था।
उनके मुताबिक, पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट के एक वेटर ने एक्ट्रेस को पहचान लिया। उसने तुरंत ट्रे नीचे रखी, झुककर उनके पैर छुए और फिर जमीन पर पूरी तरह लेट गया।
भाटिया ने लिखा कि अमेरिकी दोस्त हैरान थे और पूछ रहे थे कि उसने पैर क्यों छुए और यह महिला कौन हैं। भाटिया को समझ नहीं आया कि इसे कैसे समझाया जाए। उनके अनुसार, यह पल उन्हें आज भी याद है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सेलेब्रिटी वर्शिप इतनी गहराई तक बसी है कि जो एक इंसान को बिल्कुल सामान्य लगता है, वही बाहर के किसी व्यक्ति के लिए समझ से परे है।
पोस्ट वायरल होते ही यूजर्स ने इसे सिर्फ फिल्मी दीवानगी तक सीमित नहीं रखा।
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'दक्षिण भारत में सेलिब्रिटी की पूजा बहुत ज्यादा होती है। जैसे उनकी मूर्ति पर दूध चढ़ाना, उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना वगैरह'।'
जबकि, एक यूजर ने लिखा, 10 पहले तक तो मैं भी लेट जाता किसी सेलेब्रिटी के चरणों में।
सबीर भाटिया दुनिया की पहली फ्री वेब-बेस्ड ईमेल सर्विस हॉटमेल डॉट कॉम के को-फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने अनुभव और विचार शेयर करते रहते हैं।
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