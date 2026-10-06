‘पार्टी में वेटर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के पैर छुए, फर्श पर लेट गया’, हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया का पोस्ट वायरल

Sabeer Bhatia Bollywood Actress Waiter: हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने बताया कि कई दशक पहले अमेरिका में अपने घर पर दी गई पार्टी में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखकर इंडियन वेटर ने उनके पैर छू लिए। वह जमीन पर पूरी तरह लेट गया। भाटिया ने इसे भारत में 'सेलेब्रिटी वर्शिप' का उदाहरण बताया, जो नॉन-इंडियंस के लिए समझना काफी मुश्किल है। उनकी इस पोस्ट पर यूजर्स फिल्मी फैन कल्चर के साथ इंडियन सोसाइटी में मौजूद क्लास सिस्टम पर भी चर्चा कर रहे हैं।