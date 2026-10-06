‘पांच साल पहले लंदन में कहा था, गैंगस्टर्स से दूर रहो’, मीका सिंह ने किया मूसेवाला से आखिरी बातचीत का खुलासा

इसके साथ ही मीका ने दावा मीका ने कुछ दावे भी किए। उनका कहना था कि शुरुआती दौर में मूसेवाला एक कंपनी से साइन्ड थे और उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए किसी और के पास गए, जो कथित तौर पर किसी गैंगस्टर से जुड़े लोग थे। जब वो घटना हुई, तब मैंने सुना था कि सिद्धू का जो मैनेजर था, उनके घर पर वो लोग मौजूद थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं। अब कोई आपको पानी पिला रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कैसा इंसान है या किससे उसकी दोस्ती है। बाद में अगर कोई परेशानी होती है, तो लोग उसका जिम्मेदार हमें ही ठहराते हैं।