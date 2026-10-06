पाकिस्तानी बनाम दुबई के मुसलमानों पर मीका सिंह ने दिया बेबाक बयान, बॉलीवुड के रवैये पर भी की बात

बता दें कि साल 2019 में कराची (पाकिस्तान) में एक पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के करीबी के घर हुई प्री-वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के बाद मीका सिंह विवादों में घिर गए थे। उस वक्त ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और FWICE ने मीका सिंह पर बैन लगा दिया था। मीका ने इस बात पर जोर दिया कि वह उरी हमले से पहले वहाँ गए थे और उनके पाकिस्तान जाने को विशुद्ध रूप से कला से जोड़कर देखना चाहिए, न कि राजनीति से।