Drishyam 3 Box Office Collection 5 Oct: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने मंडे को दिखाया दम, 200 करोड़ के करीब पहुंचा 4 दिनों में कलेक्शन

Drishyam 3 Box Office Collection 5 Oct: 2 अक्टूबर के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई अजय देवगन (Ajay Devgn) की मच अवेटेड सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) का बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे ओपनिंग वीकेंड में धुआंधार कमाई करने के बाद फिल्म ने अपने पहले सोमवार यानी 'मंडे टेस्ट' को भी बड़े ही शानदार अंदाज में पास कर लिया है। वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों का क्रेज कम नहीं हुआ है और फिल्म ने चौथे दिन भी डबल डिजिट में बंपर कलेक्शन किया है।