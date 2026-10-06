Drishyam 3 Box Office Collection 5 Oct: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने मंडे को दिखाया दम, 200 करोड़ के करीब पहुंचा 4 दिनों में कलेक्शन

'दृश्यम 3' ने मंडे को भी किया शानदार कलेक्शन (Photo Source- Twitter/@JaikyYadav16)
Drishyam 3 Box Office Collection 5 Oct: 2 अक्टूबर के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई अजय देवगन (Ajay Devgn) की मच अवेटेड सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) का बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे ओपनिंग वीकेंड में धुआंधार कमाई करने के बाद फिल्म ने अपने पहले सोमवार यानी 'मंडे टेस्ट' को भी बड़े ही शानदार अंदाज में पास कर लिया है। वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों का क्रेज कम नहीं हुआ है और फिल्म ने चौथे दिन भी डबल डिजिट में बंपर कलेक्शन किया है।
सैकनिल्क (Sacnilk) के आंकड़ों के अनुसार, 'दृश्यम 3' थिएटर में शानदार कमाई कर रही है। फिल्म में अजय देवगन की तारीफ भी हो रही है। वहीं वीकेंड के अलावा वीकडेज में भी फिल्म का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में अपने पहले सोमवार चौथे दिन यानी 5 अक्टूबर को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने21 करोड़ का जबरदस्त नेट कलेक्शन किया है। आमतौर पर सोमवार को फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन विजय सलगांवकर के सस्पेंस ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचे रखा।
सोमवार को देशभर में कुल 16,274 शो में लगभग 25% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। इस 21 करोड़ के नए कलेक्शन के साथ भारत में फिल्म की कुल कमाई 197.50 करोड़ तक पहुच गई है, जिससे यह मूवी अब 200 करोड़ क्लब में शामिल होने से महज कुछ कदम दूर है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।
2 अक्टूबर को 62 करोड़ की ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने शनिवार को 53.50 करोड़ और रविवार को 61 करोड़ का कारोबार किया था। अपने पहले वीकेंड के कलेक्शन के मामले में 'दृश्यम 3' ने 'वॉर' और 'टाइगर 3' जैसी बॉलीवुड की कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, महज चार दिनों में इस फिल्म ने 'आवारापन 2' जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है।
फिल्म की कहानी एक बार फिर दर्शकों को विजय सलगांवकर (अजय देवगन) की उस पेचीदा दुनिया में ले जाती है, जहाँ वह अपने परिवार की रक्षा के लिए कानून, पुलिस और सबूतों के बीच शतरंज का खेल खेलता है। 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की यह आखिरी किस्त पारिवारिक भावनाओं और रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण है। खास तौर पर फिल्म के चौंकाने वाले क्लाइमैक्स की हर तरफ तारीफ हो रही है।
स्टारकास्ट की बात करें तो अजय देवगन ने एक बार फिर विजय के किरदार में जान फूँक दी है। श्रिया सरन (नंदिनी) और इशिता दत्ता (अंजू) अपने पुराने अंदाज़ में नजर आई हैं, वहीं पूर्व आईजी मीरा देशमुख के रोल में तब्बू ने जबरदस्त वापसी की है। इस बार फ्रेंचाइजी में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की नई एंट्री ने थ्रिल को दोगुना कर दिया है, जबकि रजत कपूर, सौरभ शुक्ला और कमलेश सावंत ने अपनी अदाकारी से फिल्म को और मजबूत बनाया है।
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