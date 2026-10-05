Drishyam 3 Box Office Collection 4 Oct: ‘दृश्यम 3’ के लिए रविवार रहा शानदार, 3 दिन में 272 करोड़ का आंकड़ा किया पार

'दृश्यम 3' ने रविवार को किया शानदार कलेक्शन (Photo Source- Twitter/@SacnilkEntmt)
Drishyam 3 Box Office Collection 4 Oct: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन (Ajay Devgn) का विजय सलगांवकर वाला अवतार एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में रिलीज हुई सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) ने अपने पहले ही वीकेंड में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। 'बॉर्डर 2', 'टॉक्सिक' (हिंदी) और 'मिर्जापुर' फिल्म जैसी कई बड़ी रिलीज के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और महज 3 दिनों में 272 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म दृश्यम 3 ने तीसरे दिन यानी रविवार को देश भर के 17,323 शो से करीब 61 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। वहीं, फिल्म ने शुक्रवार अपनी ओपनिंग पर 62 करोड़ की धुआंधार कमाई कर शाहरि और शनिवार को 53.50 करोड़ की कमाई की थी।
भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 211.80 करोड़ पहुँच चुका है। वहीं ओवरसीज (विदेशों) की बात करें तो तीसरे दिन फिल्म ने 20.00 करोड़ का व्यापार किया, जिससे विदेशों में इसकी कुल कमाई 61.00 करोड़ हो गई है। इस तरह तीन दिनों का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 272.80 करोड़ के पार जा चुका है।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की इस ऐतिहासिक सफलता पर लिखा कि यह कलेक्शन 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी के प्रति दर्शकों के अटूट प्यार को दर्शाता है। अगर फिल्म उम्मीदों पर खरी न उतरती तो शनिवार को ही कमाई गिरने लगती, लेकिन शनिवार और रविवार को दिखा उछाल बताता है कि वर्ड-ऑफ-माउथ कितना मजबूत है।
'दृश्यम 3' की सबसे खास बात यह है कि अपनी पिछली दो फिल्मों के विपरीत, यह किसी मलयालम फिल्म का रीमेक नहीं है। निर्देशक और सह-स्क्रीनराइटर अभिषेक पाठक ने इस बार एक ओरिजिनल कहानी पेश की है, जो पैनोरमा स्टूडियोज और स्टार स्टूडियो18 के बैनर तले बनी है।
क्रिटिक्स भी फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एनडीटीवी के रिव्यू में सैबल चटर्जी ने लिखा, "अजय देवगन के लिए आओ और जयदीप अहलावत के लिए रुको। अजय देवगन का काम हमेशा की तरह बेहतरीन है, लेकिन जयदीप अहलावत का किरदार फिल्म में एक गहरा प्रभाव छोड़ता है।"
अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, रजत कपूर और इशिता दत्ता के पुराने अंदाज के साथ इस बार जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की एंट्री ने स्क्रीनप्ले में जबरदस्त थ्रिल जोड़ दिया है। 31 जुलाई 2015 को शुरू हुआ विजय सलगांवकर का यह सफर आज 2026 में भारतीय सिनेमा की सबसे सफल सस्पेंस फ्रेंचाइजी बनकर उभरा है।
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