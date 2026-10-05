Drishyam 3 Box Office Collection 4 Oct: ‘दृश्यम 3’ के लिए रविवार रहा शानदार, 3 दिन में 272 करोड़ का आंकड़ा किया पार

Drishyam 3 Box Office Collection 4 Oct: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन (Ajay Devgn) का विजय सलगांवकर वाला अवतार एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में रिलीज हुई सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) ने अपने पहले ही वीकेंड में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। 'बॉर्डर 2', 'टॉक्सिक' (हिंदी) और 'मिर्जापुर' फिल्म जैसी कई बड़ी रिलीज के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और महज 3 दिनों में 272 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।