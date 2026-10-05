कैंची धाम में जनसैलाब पर ‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने श्रद्धालुओं से की खास अपील, बताया और कहां घूमा जा सकता है

Vishal Chaturvedi On Neem Karoli heavy crowds: नीम करोली बाबा के दिव्य जीवन और अलौकिक विरासत पर बनी बायोपिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) ने रिलीज होते ही पूरे देश में एक नया इतिहास रच दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वायरल वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद हजारों श्रद्धालु सीधे नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में नैनीताल-अलमोड़ा हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। अब इसी को लेकर फिल्म डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने वीडियो शेयर किया है।