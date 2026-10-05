सलमान खान ने बताया क्यों करते हैं कनिका मान की एक्टिंग? मीका सिंह के सामने बोले- खुद कुछ करती नहीं हैं

Salman Khan Weekend ka Vaar Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' 'वीकेंड का वार' एपिसोड हंसी के ठहाकों और मजेदार पलों से भरपूर रहा। शो में बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचे मशहूर सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) की मौजूदगी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। एपिसोड के दौरान होस्ट सलमान खान (Salman Khan) और टीवी एक्ट्रेस कनिका मान (Kanika Mann) के बीच हुई हल्की-फुल्की नोक-झोंक और मीका सिंह के मजेदार तंजों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान सलमान खान ने आखिरकार खुलासा किया कि वह स्टेज पर बार-बार कनिका मान की नकल और वॉक (Walk) की एक्टिंग क्यों करते हैं?