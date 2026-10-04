AI विवाद पर राम गोपल वर्मा ने किया पोस्ट, बोले- सेलिब्रिटीज ही बढ़ा रहे हैं आपत्तिजनक लिंक की पब्लिसिटी

Ram Gopal Varma On AI Controversy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाए गए आपत्तिजनक मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। जिसके खिलाफ बड़े-बड़े सितारे लगातार आवाज उठाते दिखते हैं। ऐसे में जाने-माने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा(Ram Gopal Verma) ने सेलिब्रिटीज के इस मुद्दे पर ट्वीट करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पर फेक AI कंटेंट के बारे में बात करने से यह कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, जिससे विक्टिम की पहचान पर बेवजह ध्यान जाता है।