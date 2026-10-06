‘KKK15’ जीतते ही अविनाश मिश्रा ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड ईशा सिंह के साथ रिश्ता किया कंफर्म? वीडियो आया सामने

Avinash Mishra and Eisha Singh Video: रोहित शेट्टी के मशहूर स्टंट आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) का खिताब अपने नाम करने के बाद टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ग्रैंड फिनाले में ट्रॉफी, 20 लाख कैश प्राइज और नई कार जीतने का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि अविनाश का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। इस वीडियो ने उनकी और उनकी कथित गर्लफ्रेंड ईशा सिंह (Eisha Singh) की नजदीकियों पर एक बार फिर मुहर लगा दी है।