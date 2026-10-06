रीति तिवारी ने एक्स- सौतेले पिता एकम बावा और 25 हजार पॉकेट मनी पर तोड़ी चुप्पी, लीगल एक्शन को लेकर भी की बात

अपने 25,000 वाले बयान पर हो रही ट्रोलिंग पर सफाई देते हुए रीति ने साफ किया कि उन्होंने कभी भी खुद को गरीब या स्ट्रगलिंग दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्ट्रगल कर रही हूं या मुझे किसी की सहानुभूति (Sympathy) चाहिए। मेरे पापा और परिवार की सोच बहुत साफ रही है- 'बेटा, अपनी पहचान खुद बनाओ।' अगर मुझे सब कुछ प्लेट में सजाकर मिल जाता, तो मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की आग कभी पैदा ही नहीं होती। एक उम्र के बाद अपने माता-पिता से पैसे मांगने में झिझक होती है। यह मेरी प्रिविलेज या नॉन-प्रिविलेज की बात नहीं है, यह बस मेरी अपनी कहानी है।"