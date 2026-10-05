“दुखी न हों फैंस, हमने कर दिखाया!”, इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट होने पर बोले ‘KKK15’ विनर अविनाश मिश्रा

अविनाश मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर ट्रॉफी के साथ एक नई तस्वीर शेयर की और फैंस के लिए खास मैसेज लिखा। अविनाश ने ट्वीट किया, "हाय दोस्तों, मुझे पता है कि मेरी जीतने वाली पोस्ट इंस्टाग्राम से गायब है… गाइडलाइंस से जुड़े कुछ मुद्दों की वजह से इंस्टाग्राम ने इसे हटा दिया है और यह अभी रिव्यू में है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इस पोस्ट को रिकवर कर लेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमने कर दिखाया!" अविनाश के इस ट्वीट के बाद उनके फैंस- जिन्हें वह 'Avinashians' कहते हैं ने राहत की सांस ली है।