IT रेड की खबरों पर रकुल प्रीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ना गैर-कानूनी पैसा, ना बेनामी संपत्ति

Rakul Preet Breaks Silence Singh On IT Raid: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT) द्वारा अपने ठिकानों पर छापेमारी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में वित्तीय गड़बड़ियों और बेनामी संपत्ति को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अभिनेत्री ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। रकुल ने इन तमाम रिपोर्ट्स को पूरी तरह 'झूठा, भ्रामक और गलत इरादे से बनाया गया' करार देते हुए साफ किया कि उनके खिलाफ कोई सर्च ऑपरेशन या कार्रवाई नहीं हुई है।