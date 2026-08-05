शाहरुख खान बने देश के सबसे महंगे सेलिब्रिटी ब्रांड, रणवीर सिंह ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे

Shah Rukh Khan Tops Celebrity Brand Value: बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू के मामले में उनका मुकाबला करना आसान नहीं है। फिल्मों की सफलता से लेकर विज्ञापन जगत तक, शाहरुख का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक नई रिपोर्ट में उन्हें भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बताया गया है। खास बात ये है कि इस सूची में रणवीर सिंह ने भी बड़ी छलांग लगाते हुए क्रिकेट स्टार विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है।