‘ये एंटरटेनमेंट नहीं, बीमार कंटेंट है’, रियलिटी शोज पर भड़के महाभारत के कृष्ण सौरभ राज जैन, बोले- ‘TRP के लिए हद पार कर रहे हैं’

सौरभ राज जैन ने आगे कहा कि कुछ शोज में दिखाया जा रहा कंटेंट उन्हें बेहद परेशान करने वाला लगता है। उनके मुताबिक, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि "बीमार, दबाने वाला, अमानवीय और सैडिस्ट" कंटेंट बनता जा रहा है। सौरभ ने सवाल उठाया कि ऐसे कार्यक्रमों के जाने-माने होस्ट इस तरह की चीजों को कैसे होने देते हैं। साथ ही, उम्मीद जताई कि इंडस्ट्री इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत समझेगी।