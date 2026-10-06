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‘हॉलीवुड में होता है सख्त कानूनों का पालन’ विद्युत जामवाल ने बताया सेट पर लेट आने पर मेकर्स क्या उठाते हैं कदम

Vidyut Jammwal: विद्युत जामवाल जल्द ही हॉलीवुड सिनेमा से डेब्यू करने जा रहे हैं। जिसका एक खास कार्यक्रम मुंबई में हुआ। जहां उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेट के बीच के अंतर पर बात की।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 06, 2026

Vidyut Jammwal On compare bollywood stars said Hollywood big stars punctual on time

विद्युत जामवाल ने हॉलीवुड सिनेमा को लेकर की बात (Photo Source- Instagram/@mevidyutjammwal)

Vidyut Jammwal On Hollywood Cinema: बॉलीवुड के फेमस एक्शन हीरो विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) जल्द ही मच अवेटेड हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' (Street Fighter) से हॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू करने जा रहे हैं। ऐसे में पैरामाउंट पिक्चर्स इंडिया ने मुंबई में इस फिल्म के सिलसिले में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां विद्युत का एक विशेष फीचर (Special Feature) प्रदर्शित किया गया। इस इवेंट के दौरान विद्युत जामवाल ने अपने हॉलीवुड अनुभव और बॉलीवुड-हॉलीवुड के फिल्म सेट के बीच के बड़े अंतर पर खुलकर बातचीत की।

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Updated on:

06 Oct 2026 12:47 pm

Published on:

06 Oct 2026 12:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हॉलीवुड में होता है सख्त कानूनों का पालन’ विद्युत जामवाल ने बताया सेट पर लेट आने पर मेकर्स क्या उठाते हैं कदम

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