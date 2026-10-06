क्या अनुष्का शर्मा से एक्टिंग टिप्स ले रहे हैं विराट कोहली? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान

Virat Kohli Acting: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली की एक ऐसी खूबी का खुलासा किया है, जो उन्हें क्रिकेट के अलावा एक्टिंग की दुनिया में भी काम आ सकती है। द्रविड़ का मानना है कि विराट लोगों की नकल यानी मिमिक्री काफी अच्छी तरह करते हैं और अगर वह कभी बॉलीवुड में आने का फैसला करते हैं तो उनके पास एक्टिंग के लिए जरूरी कुछ खूबियां पहले से मौजूद हैं।