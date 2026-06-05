Peddi Box Office Collection Day 1: राम चरण की पेड्डी ने पहले दिन दिखाया जलवा, ‘गदर 2’- ‘धुरंधर’ का तोड़ा रिकॉर्ड

Peddi Box Office Collection Day 1: साउथ सिनेमा के 'ग्लोबल स्टार' राम चरण और बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की जोड़ी आखिरकार बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाने में कामयाब रही है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही यह हाल के दिनों की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्मों में से एक मानी जा रही इस फिल्म को लेकर दर्शकों में इस कदर दीवानगी थी कि इसकी एडवांस बुकिंग ने ही सफलता के नए झंडे गाड़ दिए थे।