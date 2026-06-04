राम चरण की एक्टिंग पर था एआर रहमान को शक, फिर ‘पेड्डी’ में काम देख बांधे तारीफों के पुल

फिल्म की रिलीज से ठीक पहले एआर रहमान ने डायरेक्टर बुची बाबू सना के साथ एक खास प्रमोशनल वीडियो शूट किया। इस वीडियो में एआर रहमान ने बेहद ईमानदारी से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, "मैं सच कहूं तो फिल्म के कुछ बेहद भावुक दृश्यों में राम चरण के अभिनय को लेकर मेरे मन में संदेह था। मुझे डर था कि वह इस काल्पनिक किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं। लेकिन राम चरण ने जिस तरह से खुद को इस रोल में ढाला है और एक काल्पनिक चरित्र को अपनी आत्मा और भावनाओं से जिंदा किया है, वह मेरे लिए वाकई अद्भुत था।"