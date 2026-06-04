4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

राम चरण की एक्टिंग पर था एआर रहमान को शक, फिर ‘पेड्डी’ में काम देख बांधे तारीफों के पुल

Ram Charan Janhvi Kapoor: राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' आज 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के संगीतकार एआर रहमान ने राम चरण के काम और उनके एक किसिंग सीन पर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने डायरेक्टर बुची बाबू को भी एक पुराने दिग्गज फिल्ममेकर शंकर से कंपेयर किया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 04, 2026

Peddi film release on theatre AR Rahman big statement on Ram Charan Janhvi Kapoor acting and kissing scene

राम चरण की एक्टिंग पर एआर रहमान का बयान

Ram Charan Peddi movie release AR Rahman statements: साउथ सिनेमा के 'ग्लोबल स्टार' राम चरण और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जाह्नवी कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्डी' को लेकर इस समय देश भर के सिनेमाप्रेमियों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का प्रीमियर 3 जून को शानदार तरीके से हुआ और आज यानी 4 जून को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

फिल्म के रिलीज होते ही ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान (AR Rahman) ने फिल्म और राम चरण के अभिनय को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रहमान ने साफ शब्दों में कहा कि शुरुआत में उन्हें राम चरण की एक्टिंग पर थोड़ा शक था, लेकिन फिल्म देखने के बाद वह उनके मुरीद हो गए हैं।

"राम चरण के किसिंग सीन ने मुझे हैरान कर दिया" (Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi kissing scene viral)

फिल्म की रिलीज से ठीक पहले एआर रहमान ने डायरेक्टर बुची बाबू सना के साथ एक खास प्रमोशनल वीडियो शूट किया। इस वीडियो में एआर रहमान ने बेहद ईमानदारी से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, "मैं सच कहूं तो फिल्म के कुछ बेहद भावुक दृश्यों में राम चरण के अभिनय को लेकर मेरे मन में संदेह था। मुझे डर था कि वह इस काल्पनिक किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं। लेकिन राम चरण ने जिस तरह से खुद को इस रोल में ढाला है और एक काल्पनिक चरित्र को अपनी आत्मा और भावनाओं से जिंदा किया है, वह मेरे लिए वाकई अद्भुत था।"

एआर रहमान ने आगे एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने कहा, "फिल्म में कुछ सीन ऐसे थे, जिन्हें देखकर मुझे लगा कि वह इसे कैसे करेंगे? लेकिन उन्होंने सब कुछ इतने स्वाभाविक तरीके से किया कि मैं देखता रह गया। यहां तक कि फिल्म का वो पूरा 'किसिंग सीन' भी इतना रीयल था कि मुझे लगा जैसे उन्होंने सचमुच उस पल को जिया हो। हर एक फ्रेम में साफ दिखता है कि राम चरण ने इस फिल्म के लिए कितना खून-पसीना बहाया है।"

क्या है 'पेड्डी' की कहानी? तीन खेलों में दिखेगा दम (Ram Charan Peddi movie release AR Rahman statement)

एआर रहमान ने फिल्म की अनोखी कहानी का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 'पेड्डी' में राम चरण का मुख्य किरदार एक साथ तीन अलग-अलग खेलों- क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ में हिस्सा लेता है। फिल्म की मूल अवधारणा को समझाते हुए रहमान ने कहा, "यह फिल्म इंसान के हौसले और उसके दिमाग की असीमित ताकत को दिखाती है। हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है, जैसी हम सोच बना लेते हैं। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि आप सिर्फ 10 किलो वजन उठा सकते हैं, तो आपका दिमाग आपकी क्षमता को वहीं रोक देगा और आप उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे।

वहीं, अगर आप मन में पक्का भरोसा कर लें कि आप 100 किलो वजन भी उठा सकते हैं, तो आप चमत्कार कर सकते हैं। खेल और संगीत दोनों में इसी अटूट विश्वास की जरूरत होती है। जब इंसान के मन में कोई सीमा नहीं होती, तभी वह पेड्डी जैसा इतिहास रचता है।"

डायरेक्टर बुची बाबू सना को लेकर बोले एआर रहमान (Director Buchi Babu Sana compared to Shankar)

प्रमोशनल वीडियो के दौरान जब डायरेक्टर बुची बाबू ने रहमान से फिल्म के डायरेक्शन पर राय मांगी, तो रहमान ने उनकी तुलना 90 के दशक के महान और ब्लॉकबस्टर फिल्ममेकर शंकर से कर दी। रहमान ने कहा, "मुझे बुची बाबू के काम में दिग्गज डायरेक्टर शंकर गारू की झलक दिखाई देती है। जैसे शंकर की फिल्म 'जेंटलमैन', 'इंडियन' और 'मुधलवन' (नायक) में नायक का एक बड़ा उद्देश्य होता था, लेकिन फिल्म पूरी तरह से कमर्शियल और मनोरंजक होती थी, यह फिल्म भी बिल्कुल वैसी ही है।"

रहमान ने आगे कहा, "यह फिल्म इसलिए अलग है क्योंकि यह स्पोर्ट्स पर आधारित है, लेकिन इसमें अपने गांव और मानवता के लिए कुछ कर गुजरने का एक नेक मकसद छिपा है। 'पेड्डी' देखते समय मुझे बिल्कुल वैसी ही भावनाएं और रोंगटे खड़े कर देने वाले पल महसूस हुए, जैसे कभी शंकर की फिल्में देखते हुए होते थे।"

सूर्या के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

ये भी पढ़ें
Surya Chauhan murder case Devoleena Bhattacharjee demand said after Asad encounter His parents too should be hanged

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Jun 2026 09:59 am

Published on:

04 Jun 2026 09:33 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / राम चरण की एक्टिंग पर था एआर रहमान को शक, फिर ‘पेड्डी’ में काम देख बांधे तारीफों के पुल

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

SJ Suryah की फिल्म “Killer” की शूटिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 1 की मौत, 3 घायल, सेट से आई दुखद खबर

फिल्म'Killer'
टॉलीवुड

कौन है एक्ट्रेस ज्वेल मैरी? जिसके जिंदा होते हुए छपे अंतिम संस्कार के कार्ड, परिवार को हुआ रो-रोकर बुरा हाल

Actress Jewel Mary death rumors fans share funeral details Who is she said i am not dead
टॉलीवुड

कौन है एक्ट्रेस जूली? जिसने CM विजय पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- मेरे मिसकैरेज के लिए वो जिम्मेदार

Actress Julie allegation on Vijay and tvk supporters said my miscarriage of tami nadu cm who is she
टॉलीवुड

CM विजय के समर्थकों पर लगा गंभीर आरोप! एक्ट्रेस जूली मेक बोलीं-ट्रोलिंग ने मेरी प्रेग्नेंसी बर्बाद कर दी

CM विजय के समर्थकों पर लगा गंभीर आरोप! एक्ट्रेस जूली मेक बोलीं-ट्रोलिंग ने मेरी प्रेग्नेंसी बर्बाद कर दी
टॉलीवुड

मां को अंतिम विदाई देते हुए टूट गए अजित कुमार, अंतिम संस्कार का इमोशनल VIDEO देख भर आईं फैंस की आंखें

मां को अंतिम विदाई देते हुए टूट गए अजित कुमार, अंतिम संस्कार का इमोशनल VIDEO देख भर आईं फैंस की आंखें
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.