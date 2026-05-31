कैंसर के कारण फिल्म पेड्डी छोड़ने वाले थे सुपरस्टार शिव राजकुमार, एक जिद ने बदला फैसला

साल 2024 के आखिर में शिवा राजकुमार का अमेरिका में इलाज हुआ था। डॉक्टरों ने उनके कैंसरग्रस्त ब्लैडर को हटाकर आधुनिक तकनीक की मदद से नया ब्लैडर तैयार किया। इलाज और कीमोथेरेपी के दौरान भी उन्होंने अपने काम को पूरी तरह नहीं छोड़ा। इसके बाद में उन्होंने बताया था कि इलाज के दौरान शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था और इससे उन्हें शारीरिक रूप से बहुत थकान होती थी। दरअसल, अब स्वास्थ्य में सुधार के बाद शिवा राजकुमार एक बार फिर बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं। फिल्म 'पेड्डी' उनकी बीमारी के बाद रिलीज होने वाली महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इसके अलावा वो जल्द ही सुपरस्टार रजनीकांत के साथ 'जेलर 2' में भी नजर आएंगे। फैंस उनकी वापसी को लेकर काफी उत्साहित हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।