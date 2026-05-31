31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

कैंसर के कारण फिल्म पेड्डी छोड़ने वाले थे सुपरस्टार शिव राजकुमार, एक जिद ने बदला फैसला

Shiva Rajkumar almost quit Ram Charan Peddi: सुपरस्टार शिव राजकुमार, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर हैं, एक समय अपने कैंसर के कारण फिल्म पेड्डी छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोच रहे थे, लेकिन हुआ इसका ठिक उलटा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 31, 2026

कैंसर के कारण फिल्म पेड्डी छोड़ने वाले थे सुपरस्टार शिव राजकुमार, एक जिद ने बदला फैसला

शिव राजकुमार (this photo form IMDb)

Shiva Rajkumar almost quit Ram Charan Peddi: साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर शिवा राजकुमार ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' को लेकर एक इमोशनल खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैंसर का पता चलने के बाद एक समय ऐसा आया था जब उन्हें लगा कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिल्म की टीम ने उनका पूरा साथ दिया और उनके ठीक होने तक इंतजार किया।

शिवा राजकुमार ने अपने संघर्ष भरे दौर को याद किया

फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशनल इवेंट के दौरान चेन्नई में शिवा राजकुमार ने अपने संघर्ष भरे दौर को याद किया और बताया कि डायरेक्टर बुची बाबू सना ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई थी, जो उन्हें काफी पसंद आई। उन्होंने फिल्म के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें कैंसर होने की सूचना मिली, जिसके बाद इलाज के लिए एक्टर को अमेरिका जाना पड़ा।

एक्टर शिवा राजकुमार ने कहा कि बीमारी की वजह से उन्हें लगा था कि शायद उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने टीम से प्रोजेक्ट कैंसिल करने की बात भी सोची थी, लेकिन निर्देशक और निर्माताओं ने स्पष्ठ कहा कि वे उनका इंतजार करेंगे। शिवा ने इस सपोर्ट के लिए पूरी टीम का धन्यवाद किया और कहा कि ये उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा।

राम चरण ने भी शिवा राजकुमार की खूब सराहना की

इतना ही नहीं, इवेंट में मौजूद एक्टर राम चरण ने भी शिवा राजकुमार की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि शिवा की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद प्रभावशाली है और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ती है। बता दें, राम चरण ने ये भी बताया कि उन्होंने फिल्म 'जेलर' में शिवा राजकुमार का कैमियो कई बार देखा था क्योंकि उनका एक्टिंग उन्हें बेहद पसंद आया।

साल 2024 के आखिर में शिवा राजकुमार का अमेरिका में इलाज हुआ था। डॉक्टरों ने उनके कैंसरग्रस्त ब्लैडर को हटाकर आधुनिक तकनीक की मदद से नया ब्लैडर तैयार किया। इलाज और कीमोथेरेपी के दौरान भी उन्होंने अपने काम को पूरी तरह नहीं छोड़ा। इसके बाद में उन्होंने बताया था कि इलाज के दौरान शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था और इससे उन्हें शारीरिक रूप से बहुत थकान होती थी। दरअसल, अब स्वास्थ्य में सुधार के बाद शिवा राजकुमार एक बार फिर बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं। फिल्म 'पेड्डी' उनकी बीमारी के बाद रिलीज होने वाली महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इसके अलावा वो जल्द ही सुपरस्टार रजनीकांत के साथ 'जेलर 2' में भी नजर आएंगे। फैंस उनकी वापसी को लेकर काफी उत्साहित हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

31 May 2026 01:46 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / कैंसर के कारण फिल्म पेड्डी छोड़ने वाले थे सुपरस्टार शिव राजकुमार, एक जिद ने बदला फैसला

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तलाक और ब्रेकअप विवाद के बीच रवि मोहन की LCU में एंट्री, ‘Benz’ में निभाएंगे अहम किरदार

Ravi Mohan Joins LCU
टॉलीवुड

आधी रात अजीत कुमार के घर साथ पहुंचे CM विजय और तृषा कृष्णन, फिर उठे कई सवाल

Tamil nadu cm Vijay and rumor girlfriend Trisha krishnan reached Ajith Kumar house after his mother death
टॉलीवुड

अजित कुमार की मां का हुआ निधन, CM विजय ने दी श्रद्धांजलि, कमल हासन समेत कई स्टार्स हुए भावुक

अजित कुमार की मां का हुआ निधन, CM विजय ने दी श्रद्धांजलि, कमल हासन समेत कई स्टार्स हुए भावुक
टॉलीवुड

‘अब और मलयालम नहीं’, जाह्नवी कपूर ने क्यों कहा ऐसा? बयान हुआ वायरल

Janhvi Kapoor
टॉलीवुड

84 साल की उम्र में सुपरस्टार अजित कुमार की मां का हुआ निधन, दुबई से आनन-फानन में भारत आए एक्टर

Ajith Kumar Mother Passed Away
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.