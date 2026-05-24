रवि किशन ने ‘पेड्डी’ को बताया ‘3 इडियट्स’ और ‘दंगल’ जैसी फिल्म, राम चरण को लेकर कही बड़ी बात

रवि किशन ने अपने जोशीले अंदाज में कहा कि 'पेड्डी' एक ऐसी फिल्म है जो देश के हर उस युवा को उम्मीद देगी जिसने जिंदगी में हार मान ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस युवा को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, जो परीक्षा में फेल हो गया, जो थक चुका है, उसके लिए 'पेड्डी' एक नई रोशनी लेकर आएगी। यहीं नहीं उन्होंने लास्ट में कहा, "पेड्डी भारत की उम्मीद बनेगी। पेड्डी युवाओं की उम्मीद बनेगी।"