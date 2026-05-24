24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

रवि किशन ने ‘पेड्डी’ को बताया ‘3 इडियट्स’ और ‘दंगल’ जैसी फिल्म, राम चरण को लेकर कही बड़ी बात

Ravi Kishan compares Peddi to Aamir Khan Film: एक्टर और नेता रवि किशन ने साउथ इंडस्ट्री के सुपरहिट फिल्म 'पेड्डी' की तारीफ की और उन्होंने इसे '3 इडियट्स' और 'दंगल' जैसी प्रेरणादायक फिल्मों के बराबर बताते हुए इसकी कहानी और एक्टिंग की सराहना की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 24, 2026

रवि किशन ने 'पेड्डी' को बताया '3 इडियट्स' और 'दंगल' जैसी फिल्म, राम चरण को लेकर कही बड़ी बात

रवि किशन और रवि किशन (फोटो सोर्स: x के @np_nationpress/IMDb)

Ravi Kishan compares Peddi to Aamir Khan Film: राम चरण की मोस्टअवेटेड फिल्म 'पेड्डी' का गाना 'हेलालाल्लो' शनिवार शाम को भोपाल में एक खास इवेंट में लॉन्च हुआ। इस मौके पर फिल्म की कास्ट और भोजपुरी स्टार-सांसद रवि किशन ने 'पेड्डी' की जमकर तारीफ की और कहा कि ये फिल्म '3 इडियट्स' और 'दंगल' की याद दिलाएगी। साथ ही, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि राम चरण को इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलेगा।

हर उस युवा को उम्मीद देगी जिसने जिंदगी में हार मान ली है

रवि किशन ने अपने जोशीले अंदाज में कहा कि 'पेड्डी' एक ऐसी फिल्म है जो देश के हर उस युवा को उम्मीद देगी जिसने जिंदगी में हार मान ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस युवा को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, जो परीक्षा में फेल हो गया, जो थक चुका है, उसके लिए 'पेड्डी' एक नई रोशनी लेकर आएगी। यहीं नहीं उन्होंने लास्ट में कहा, "पेड्डी भारत की उम्मीद बनेगी। पेड्डी युवाओं की उम्मीद बनेगी।"

बता दें, रवि किशन ने 'पेड्डी' की तुलना आमिर खान की दो सुपरहिट फिल्मों से की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म '3 इडियट्स' और 'दंगल' की याद दिलाएगी लेकिन 'पेड्डी' अपनी एक अलग पहचान भी बनाएगी। हर भारतीय युवा इसमें अपनी जिंदगी देखेगा।

'पेड्डी' में एक्टिंग कुछ और ही लेवल का है

रवि किशन यहीं नहीं रुके, उन्होंने राम चरण की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि राम को पहले प्रोड्यूसर के रूप में देखा था लेकिन 'पेड्डी' में उनका एक्टिंग कुछ और ही लेवल का है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि नेशनल अवॉर्ड समेत सभी बड़े पुरस्कार 'पेड्डी' के नाम होंगे।

दरअसल, बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी 'पेड्डी' में राम चरण एक ऐसे खिलाड़ी के रोल में हैं जो क्रिकेट, रेसलिंग और दौड़ में हाथ आजमाता है। बता दें, फिल्म में जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु भी लीड रोल में हैं। फिल्म का संगीत AR रहमान ने तैयार किया है। ये 4 जून को सिनेमाघरों में आएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 May 2026 05:38 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / रवि किशन ने ‘पेड्डी’ को बताया ‘3 इडियट्स’ और ‘दंगल’ जैसी फिल्म, राम चरण को लेकर कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु CM विजय से लेकर सूर्या-अजित तक, हर सुपरहिट फिल्म में छाईं तृशा कृष्णन ने मनाया जश्न

CM विजय की रिकॉर्डतोड़ फिल्म 'लियो' के बाद तृशा ने मनाया 'कॉमन फैक्टर' होने का जश्न
टॉलीवुड

रवि मोहन के खिलाफ, आरती का सपोर्ट! अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने शेयर की फोटो, लिखा- मेरा परिवार

Ravi mohan divorce wife aarti now Khushbu sundar supports actor wife share post said my family
टॉलीवुड

आधी रात राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से मांगी माफी, इवेंट में तारीफ करते हुए कर दी थी बड़ी गलती

ram charan mistakes jasprit bumrah as footballer in peddi event after trolled he post and apology to cricketer
टॉलीवुड

तमिलनाडु दहला: 10 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण और निर्मम हत्या, CM विजय ने दिया न्याय का भरोसा

Coimbatore rape murder case
टॉलीवुड

‘जना नायकन’ के को-प्रोड्यूसर ने CM Vijay से की मुलाकात, फैंस बोले- ‘अब तो रिलीज डेट बता दीजिए!’

CM Vijay Jana Nayagan
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.