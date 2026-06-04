Peddi Twitter Review: फिल्म ‘पेड्डी’ देख गदगद हुए फैंस, बोले- क्लाइमेक्स ने रुला दिया, हेलीकॉप्टर शॉट है शानदार

Peddi Twitter Review In Hindi: साउथ सिनेमा के 'ग्लोबल स्टार' राम चरण और बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की जोड़ी आखिरकार बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ चुकी है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' 3 जून को अपने शानदार प्रीमियर स्क्रीनिंग के बाद आज 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही जबरदस्त माहौल बना हुआ था और अब पहला शो खत्म होते ही सोशल मीडिया पर पब्लिक के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। शुरुआती रिव्यूज को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि यह फिल्म सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर नहीं है, बल्कि दर्शकों को भावुक कर देने वाली एक सच्ची कहानी है।