सुनीता आहूजा से झगड़े के बीच पटाया क्लब में गोविंदा ने लगाए ठुमके, फैंस बोले- ‘पान मसाला ऐड से तो बेहतर है’

सुनीता आहूजा ने हाल ही में गोविंदा को कोमल रानी स्वर्णकार का 'शुगर डैडी' कहा, जब दोनों को एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। उनके सार्वजनिक रूप से साथ दिखने पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, "पहले फिल्म तो बननी चाहिए। प्रमोशन फिल्म बनने के बाद होते हैं। लेकिन बिना प्रमोशन के… अब मैं क्या कह सकती हूं? वह अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं; उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए।" "तुम्हारे शुगर डैडी इतने अमीर हैं, कम से कम ठीक से तो कपड़े पहनो। हमें देखो, हम कितने स्टाइलिश कपड़े पहने हुए हैं। बहुत बुरा हाल है, उसका दिमाग खराब हो गया है।"