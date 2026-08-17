PM मोदी की ‘दिमागी नक्सली’ टिप्पणी पर भड़के विशाल ददलानी, बोले- जब कुर्सियां कांपें, वही आजादी है

Vishal Dadlani On Narendra Modi Dimagi Naxals: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। जिसमें उनकी 'दिमागी नक्सल' वाली टिप्पणी ने राजनीतिक घमासान खड़ा कर दिया है। जहां विपक्ष उन्हें घेर रहा है और सवाल कर रहा है वहीं, अब प्रकाश राज के बाद फिल्म निर्माता- निर्देशक विशाल ददलानी भी आक्रोश में आ गए हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देकर पीएम मोदी पर तंज कसा है।