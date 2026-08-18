बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चली Batwara 1947? डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के नाम को बताया वजह

राजकुमार संतोषी ने आगे कहा, "शायद यह पहली बार है जब वह एक गंभीर मुस्लिम रोल निभा रहे हैं। उन्होंने शायद पहले किसी मल्टी-स्टारर फिल्म में ऐसा कोई छोटा-मोटा रोल किया होगा, लेकिन एक गंभीर मुस्लिम किरदार के रूप में यह पहली बार है। हाल ही में कुछ समीक्षाओं में कहा गया कि वह एक पाकिस्तानी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मेरी कहानी में, वह पाकिस्तानी नहीं हैं। वह भारत के एक मुस्लिम हैं जिन्हें उजाड़ दिया गया है और अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए वह पाकिस्तान चले जाते हैं।"