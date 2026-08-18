ईशा कोप्पिकर ने ‘अंधभक्त’ लेबल पर किया पलटवार, तो फैंस बोले- ‘सरकार पर सवाल क्यों नहीं?

Isha Koppikar Andhbhakt: एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने हाल ही में खुद को 'अंधभक्त' कहे जाने पर अपनी बात रखते हुए वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 'भक्ति' किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ईशा के देशप्रेम की तारीफ की, जबकि कुछ यूजर्स ने 'देशभक्ति' और 'राजनीतिक समर्थन' के बीच अंतर को लेकर सवाल भी उठाए।