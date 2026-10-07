Drishyam 3 Box Office Collection 6 Oct: ‘दृश्यम 3’ ने मंगलवार को किया कमाल, 5 दिनों में 200 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिल कलेक्शन (Photo Source- Twitter/@Chiubaba_BO)
Drishyam 3 Box Office Collection 6 Oct: हिंदी 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' इस समय सिनेमाघरों में कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। 2 अक्टूबर 2026 गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई इस थ्रिलर फिल्म को लेकर शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि यह मोहनलाल की मलयालम फिल्म का ही हुबहू रीमेक होगी, लेकिन जब दर्शकों ने थिएटर्स का रुख किया तो वह हैरान रह गए। फिल्म हर दिन शानदार कमाई कर रही है। मंगलवार को भी यही हुआ। आइये जानते हैं पांचवें दिन कितना हुआ कलेक्शन...
Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम 3' ने अपने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार 6 अक्टूबर को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार 19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। भले ही यह आंकड़ा सोमवार (21 करोड़ रुपये) के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन वर्किंग डे होने के बावजूद यह कमाई किसी भी फिल्म के लिए बेहद मजबूत मानी जाती है। इसके साथ ही फिल्म का कुल नेट कलेक्शन महज 5 दिनों में 212.50 करोड़ (लगभग 213 करोड़) के पार पहुंच गया है।
पहला दिन (गुरुवार - 2 अक्टूबर): 62.00 करोड़
दूसरा दिन (शुक्रवार): 53.50 करोड़
तीसरा दिन (शनिवार): 61.00 करोड़
चौथा दिन (रविवार): 21.00 करोड़
पांचवां दिन (मंगलवार): 19.00 करोड़
कुल नेट कलेक्शन (5 दिन): 212.50 करोड़
फिल्म की कहानी एक बार फिर विजय सलगांवकर (अजय देवगन) और पुलिस प्रशासन के बीच चूहे-बिल्ली के खेल को एक नए स्तर पर ले जाती है। इस बार मीरा देशमुख (तब्बू) हार मानने के मूड में नहीं हैं और वह अपने मृत बेटे सैम का केस कानूनी रूप से दोबारा खुलवाती हैं। इस बार पुलिस के हाथ कुछ ऐसे ठोस और हैरान करने वाले सबूत लगे हैं, जो विजय को चारों तरफ से शिकंजे में कस लेते हैं। अब कैसे विजय खुद को और अपनी बेटियों को कानून के इस महा-जाल से बचाता है, पूरी फिल्म इसी जबरदस्त सस्पेंस पर टिकी है।
अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट ने अपनी अदाकारी से जान फूंक दी है। अजय देवगन के साथ तब्बू, रजत कपूर, श्रिया सरन और इशिता दत्ता ने अपने किरदारों को बखूबी दोहराया है। वहीं, इस बार प्रकाश राज और जयदीप अहलावत की नई एंट्री ने फिल्म के थ्रिल और इंटेंसिटी को दोगुना कर दिया है।
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