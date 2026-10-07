Drishyam 3 Box Office Collection 6 Oct: ‘दृश्यम 3’ ने मंगलवार को किया कमाल, 5 दिनों में 200 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

फिल्म की कहानी एक बार फिर विजय सलगांवकर (अजय देवगन) और पुलिस प्रशासन के बीच चूहे-बिल्ली के खेल को एक नए स्तर पर ले जाती है। इस बार मीरा देशमुख (तब्बू) हार मानने के मूड में नहीं हैं और वह अपने मृत बेटे सैम का केस कानूनी रूप से दोबारा खुलवाती हैं। इस बार पुलिस के हाथ कुछ ऐसे ठोस और हैरान करने वाले सबूत लगे हैं, जो विजय को चारों तरफ से शिकंजे में कस लेते हैं। अब कैसे विजय खुद को और अपनी बेटियों को कानून के इस महा-जाल से बचाता है, पूरी फिल्म इसी जबरदस्त सस्पेंस पर टिकी है।