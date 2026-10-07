7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Drishyam 3 Box Office Collection 6 Oct: ‘दृश्यम 3’ ने मंगलवार को किया कमाल, 5 दिनों में 200 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

Drishyam 3 Box Office: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। फिल्म महज 5 दिनों में भी 200 करोड़ पार हो गई है। मंगलवार वीकडेज में भी जबरदस्त कमाई हुई है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 07, 2026

Drishyam 3 Box Office Collection 6 Oct ajay devgn film storm earn 200 crore crossed

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिल कलेक्शन (Photo Source- Twitter/@Chiubaba_BO)

Drishyam 3 Box Office Collection 6 Oct: हिंदी 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' इस समय सिनेमाघरों में कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। 2 अक्टूबर 2026 गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई इस थ्रिलर फिल्म को लेकर शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि यह मोहनलाल की मलयालम फिल्म का ही हुबहू रीमेक होगी, लेकिन जब दर्शकों ने थिएटर्स का रुख किया तो वह हैरान रह गए। फिल्म हर दिन शानदार कमाई कर रही है। मंगलवार को भी यही हुआ। आइये जानते हैं पांचवें दिन कितना हुआ कलेक्शन...

'दृश्यम 3' ने पांचवें दिन कितना किया कलेक्शन?

Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम 3' ने अपने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार 6 अक्टूबर को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार 19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। भले ही यह आंकड़ा सोमवार (21 करोड़ रुपये) के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन वर्किंग डे होने के बावजूद यह कमाई किसी भी फिल्म के लिए बेहद मजबूत मानी जाती है। इसके साथ ही फिल्म का कुल नेट कलेक्शन महज 5 दिनों में 212.50 करोड़ (लगभग 213 करोड़) के पार पहुंच गया है।

'दृश्यम 3' का 5 दिनों का कलेक्शन-

पहला दिन (गुरुवार - 2 अक्टूबर): 62.00 करोड़

दूसरा दिन (शुक्रवार): 53.50 करोड़

तीसरा दिन (शनिवार): 61.00 करोड़

चौथा दिन (रविवार): 21.00 करोड़

पांचवां दिन (मंगलवार): 19.00 करोड़

कुल नेट कलेक्शन (5 दिन): 212.50 करोड़

क्या है 'दृश्यम 3' की कहानी?

फिल्म की कहानी एक बार फिर विजय सलगांवकर (अजय देवगन) और पुलिस प्रशासन के बीच चूहे-बिल्ली के खेल को एक नए स्तर पर ले जाती है। इस बार मीरा देशमुख (तब्बू) हार मानने के मूड में नहीं हैं और वह अपने मृत बेटे सैम का केस कानूनी रूप से दोबारा खुलवाती हैं। इस बार पुलिस के हाथ कुछ ऐसे ठोस और हैरान करने वाले सबूत लगे हैं, जो विजय को चारों तरफ से शिकंजे में कस लेते हैं। अब कैसे विजय खुद को और अपनी बेटियों को कानून के इस महा-जाल से बचाता है, पूरी फिल्म इसी जबरदस्त सस्पेंस पर टिकी है।

अभिषेक पाठक का दमदार निर्देशन और स्टार कास्ट

अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट ने अपनी अदाकारी से जान फूंक दी है। अजय देवगन के साथ तब्बू, रजत कपूर, श्रिया सरन और इशिता दत्ता ने अपने किरदारों को बखूबी दोहराया है। वहीं, इस बार प्रकाश राज और जयदीप अहलावत की नई एंट्री ने फिल्म के थ्रिल और इंटेंसिटी को दोगुना कर दिया है।

एटली ने पत्नी के आउटफिट और अपने कलर पर ट्रोल करने वालों को दिया जवाब, बोले- मुझे 4 बार हीरो बनने का ऑफर मिला था

ये भी पढ़ें
Director Atlee on trolling wife dress looks and his dark colour after film Baththa success

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 07:10 am

Published on:

07 Oct 2026 06:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Drishyam 3 Box Office Collection 6 Oct: ‘दृश्यम 3’ ने मंगलवार को किया कमाल, 5 दिनों में 200 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैंने बड़े स्टार्स पर भी चिल्लाते देखा है’, रजा मुराद ने बताया संजय लीला भंसाली और राज कपूर में क्या है कॉमन

Raza Murad on Sanjay Leela Bhansali and Raj Kapoor
मनोरंजन

आग लगने के बाद अमिताभ बच्चन और बादशाह से तुरंत खाली कराया गया सेट, मुंबई फिल्म सिटी मामले पर जानें अपडेट

Mumbai Film City Fire
बॉलीवुड

क्या अनुष्का शर्मा से एक्टिंग टिप्स ले रहे हैं विराट कोहली? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान

Virat Kohli Acting
बॉलीवुड

‘हॉलीवुड में होता है सख्त कानूनों का पालन’ विद्युत जामवाल ने बताया सेट पर लेट आने पर मेकर्स क्या उठाते हैं कदम

Vidyut Jammwal On compare bollywood stars said Hollywood big stars punctual on time
बॉलीवुड

पाकिस्तानी बनाम दुबई के मुसलमानों पर मीका सिंह ने दिया बेबाक बयान, बॉलीवुड के रवैये पर भी की बात

Mika Singh compare Pakistani Muslim and dubai muslim and bollywood thinking
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.