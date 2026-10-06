एटली ने पत्नी के आउटफिट और अपने कलर पर ट्रोल करने वालों को दिया जवाब, बोले- मुझे 4 बार हीरो बनने का ऑफर मिला था

अपनी पत्नी के कपड़ों पर उंगली उठाने वालों को जवाब देते हुए एटली ने कहा, "अनंत अंबानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे दिल के सबसे करीब हैं। जब मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, तब उन्होंने मेरा हाथ थामा था और मेरा साथ दिया था। जब कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तो लोग चाहें हजार बातें कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जवाब हमेशा मेरी फिल्में रही हैं और आगे भी हम अपने काम से ही साबित करेंगे।" वहीं, अनंत अंबानी की शादी में अनन्या पांडे, खुशी कपूर और शनाया कपूर जैसी बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने भी 'अनंत ब्रिगेड' लिखी चोली पहनी थी।