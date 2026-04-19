नाबालिगों के शराब पीने की लत पर भड़कीं अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, बोलीं- बिना ID वेरिफिकेशन के ही मिलती है ड्रिंक

Isha Koppikar Slams Underage Drinking: मुंबई के पब और क्लब कल्चर को लेकर अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने नाबालिगों को आसानी से शराब मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि आईडी की जांच में छोटी-सी ढिलाई भी किसी युवा की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। अभिनेत्री का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर नियमों की अनदेखी समाज के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है और इस पर तुरंत सख्ती जरूरी है।