थिएटर में फिसड्डी लेकिन ओटीटी पर सुपरहिट हुई थ्रिलर से भरी ये फिल्म, ‘तू या मैं’ देख लोगों ने पकड़ा माथा!

Tu Yaa Main Film Superhit On Netflix: अक्सर देखा जाता है कि कुछ फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पातीं, लेकिन जब वही फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आती है तो अचानक चर्चा में आ जाती है। ऐसी ही एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म ‘तू या मैं’ इन दिनों दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है। थिएटर में कमजोर प्रदर्शन करने वाली ये फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुकी है।