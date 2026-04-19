19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आशा भोसले के निधन के 7 दिन बाद पोती जनाई का किस पर फूटा गुस्सा? बोलीं- मैं बहुत दर्द में हूं

Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death: जनाई भोसले का वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो हसंते हुए नजर आ रही हैं। अब इसी वीडियो पर जनाई ने अपना रिएक्शन दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 19, 2026

Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death

Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death (सोर्स- एक्स)

Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद पूरा संगीत जगत शोक में डूबा हुआ है। वहीं उनकी पोती जनाई भोसले इस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। दादी के बेहद करीब रहने वाली जनाई लगातार सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर रही हैं। इसी बीच जनाई ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और अपना दर्द खुलकर सामने रखा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

जनाई का पैपराजी पेज पर फूटा गुस्सा (Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death)

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पपराज़ी अकाउंट ने जनाई भोसले और टीवी अभिनेत्री रीम शेख का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब छह महीने पहले का है, जिसमें दोनों एक कैफे के बाहर नजर आ रही थीं। वीडियो सामने आते ही जनाई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि वह इस समय गहरे दुख में हैं और ऐसे पुराने वीडियो साझा करना उनके लिए तकलीफदेह है।

मुश्किल समय में सामने आया पुराना वीडियो

जनाई ने अपने रिएक्शन में साफ किया कि ये वीडियो हाल का नहीं बल्कि काफी पुराना है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में शोक का माहौल होने के बावजूद इस तरह की पोस्ट करना संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। उनके शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था और उन्होंने लोगों से निजी भावनाओं का सम्मान करने की अपील की।

यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी ने मुश्किल समय में पैपराजी कल्चर पर सवाल उठाए हों। लेकिन जनाई की प्रतिक्रिया ने यह दिखा दिया कि अपने बेहद करीबी सदस्य को खोने का दुख कितना गहरा होता है।

पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

12 अप्रैल को 92 वर्ष की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया था। बताया गया कि वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं और आखिरकार मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

मुंबई में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में कई फिल्मी सितारे, खेल जगत के नामचीन चेहरे और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया।

दादी से बेहद खास रिश्ता था जनाई का

जनाई भोसले का अपनी दादी से खास लगाव था। दोनों के बीच मजबूत भावनात्मक रिश्ता रहा है, जिसकी झलक अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट्स में देखने को मिलती रही है। दादी के निधन के बाद जनाई लगातार भावुक संदेश साझा कर रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये नुकसान उनके लिए कितना बड़ा है।

ये भी पढ़ें

‘मोदी जी को प्लीज करना बंद करो’, प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर फिर बोला हमला, महिला आरक्षण बिल को लेकर कही ये बात
मनोरंजन
Prakash Raj Slams Pawan Kalyan

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Apr 2026 01:01 pm

Published on:

19 Apr 2026 01:00 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले के निधन के 7 दिन बाद पोती जनाई का किस पर फूटा गुस्सा? बोलीं- मैं बहुत दर्द में हूं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थिएटर में फिसड्डी लेकिन ओटीटी पर सुपरहिट हुई थ्रिलर से भरी ये फिल्म, ‘तू या मैं’ देख लोगों ने पकड़ा माथा!

Tu Yaa Main Film Superhit On Netflix
बॉलीवुड

‘महावतार नरसिम्हा’ के बाद दिखेगा भगवान परशुराम का क्रोध, फिल्म का पोस्टर देख फैंस हुए एक्साइटेड

Mahavatar Parshuram Poster out hombale films unveils after mahavatar Narsimha on parshuram-jayanti
बॉलीवुड

‘एक ऐसी दे दे’ दीपिका पादुकोण ने शेयर की दूसरी प्रेग्नेंसी तो वायरल हुआ रणवीर का पुराना वीडियो

Ranveer Singh on baby girl ek aisi de de Deepika Padukone video viral amid Second Pregnancy
बॉलीवुड

‘डिजाइनर्स ने मुझे कपड़े देने से किया मना’, मेधा शंकर ने आपबीती सुनाते हुए खोली बॉलीवुड की पोल

Medha Shankr
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय से वामिका गब्बी की तुलना पर अक्षय कुमार का आया रिएक्शन, दोनों की आंखों पर की बात

Akshay Kumar reaction on Aishwarya Rai And Wamiqa Gabbi comparison said She has her own identity
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.