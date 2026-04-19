आशा भोसले के निधन के 7 दिन बाद पोती जनाई का किस पर फूटा गुस्सा? बोलीं- मैं बहुत दर्द में हूं

Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death (सोर्स- एक्स)
Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद पूरा संगीत जगत शोक में डूबा हुआ है। वहीं उनकी पोती जनाई भोसले इस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। दादी के बेहद करीब रहने वाली जनाई लगातार सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर रही हैं। इसी बीच जनाई ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और अपना दर्द खुलकर सामने रखा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पपराज़ी अकाउंट ने जनाई भोसले और टीवी अभिनेत्री रीम शेख का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब छह महीने पहले का है, जिसमें दोनों एक कैफे के बाहर नजर आ रही थीं। वीडियो सामने आते ही जनाई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि वह इस समय गहरे दुख में हैं और ऐसे पुराने वीडियो साझा करना उनके लिए तकलीफदेह है।
जनाई ने अपने रिएक्शन में साफ किया कि ये वीडियो हाल का नहीं बल्कि काफी पुराना है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में शोक का माहौल होने के बावजूद इस तरह की पोस्ट करना संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। उनके शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था और उन्होंने लोगों से निजी भावनाओं का सम्मान करने की अपील की।
यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी ने मुश्किल समय में पैपराजी कल्चर पर सवाल उठाए हों। लेकिन जनाई की प्रतिक्रिया ने यह दिखा दिया कि अपने बेहद करीबी सदस्य को खोने का दुख कितना गहरा होता है।
12 अप्रैल को 92 वर्ष की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया था। बताया गया कि वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं और आखिरकार मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई।
मुंबई में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में कई फिल्मी सितारे, खेल जगत के नामचीन चेहरे और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया।
जनाई भोसले का अपनी दादी से खास लगाव था। दोनों के बीच मजबूत भावनात्मक रिश्ता रहा है, जिसकी झलक अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट्स में देखने को मिलती रही है। दादी के निधन के बाद जनाई लगातार भावुक संदेश साझा कर रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये नुकसान उनके लिए कितना बड़ा है।
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