आशा भोसले के निधन के 7 दिन बाद पोती जनाई का किस पर फूटा गुस्सा? बोलीं- मैं बहुत दर्द में हूं

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पपराज़ी अकाउंट ने जनाई भोसले और टीवी अभिनेत्री रीम शेख का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब छह महीने पहले का है, जिसमें दोनों एक कैफे के बाहर नजर आ रही थीं। वीडियो सामने आते ही जनाई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि वह इस समय गहरे दुख में हैं और ऐसे पुराने वीडियो साझा करना उनके लिए तकलीफदेह है।