‘मोदी जी को प्लीज करना बंद करो’, प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर फिर बोला हमला, महिला आरक्षण बिल को लेकर कही ये बात

दरअसल, पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष पर इसे रोकने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि विपक्ष की राजनीति ने महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व मिलने से रोका है। इस बयान के बाद प्रकाश राज ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि नागरिकों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पहले ही 2023 में पारित हो चुका है और इसे लागू करने की प्रक्रिया राजनीतिक प्राथमिकताओं से प्रभावित हो रही है।