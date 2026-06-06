पूर्व TMC नेता अनूप बिस्वास के भाई की गिरफ्तारी पर एक्ट्रेस श्रीलेखा का फूटा गुस्सा! बोलीं- ‘पूरा सिस्टम जिम्मेदार’

न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन को कोलकाता के रीजेंट पार्क इलाके की एक मेकअप आर्टिस्ट से लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि लगभग 2 सालों से बेरोजगार चल रही इस महिला से काम दिलाने के बदले में रुपये मांगे गए, राशि न देने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। इस शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने गुरुवार रात स्वरूप बिस्वास को हिरासत में लिया। एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोपों की जांच अभी जारी है।