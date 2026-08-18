वंदे मातरम विवाद के बीच कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर शेयर किया The Odyssey मीम, लिखा- ‘इसने मुझे हंसा दिया’

सत्ताधारी बीजेपी के कई नेताओं ने सोनिया गांधी पर पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराने के समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गाने पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने कार्यक्रम के बीच में ही वंदे मातरम को रोकने के लिए कहा था। रविवार को सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय गीत का अपमान करने के आरोप में शिकायतें भी दर्ज की गईं।