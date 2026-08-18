वंदे मातरम विवाद के बीच कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर शेयर किया The Odyssey मीम, लिखा- ‘इसने मुझे हंसा दिया’

सोनिया गांधी की कथित प्रतिक्रिया पर कंगना रनौत का मीम अटैक। (फोटो सोर्स: instagram- kanganaranaut and IANS)
Kangana Ranaut on Sonia Gandhi Vande Mataram Controversy: बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर हाल ही में तंज कसा है। उनका ये तंज स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी के कथित रिएक्शन के बाद बढे विवाद को लेकर है।
कंगना रनौत ने क्रिस्टोफर नोलन की हालिया हिट फिल्म 'द ओडिसी' के एक सीन वाला मीम अपने X अकाउंट (पहले ट्विटर) पर रीपोस्ट किया। इस सीन में ओडिसियस को 'साइरन्स' का सुरीला और जानलेवा गाना सुनकर चिल्लाते हुए दिखाया गया है। कविता में, साइरन्स खतरनाक फीमेल-जीव हैं जो वहां से गुजरने वाले नाविकों को अपने द्वीप के पथरीले किनारों पर मौत के मुंह में खींच लेती है।
मीम में ओडिसियस की प्रतिक्रिया की तुलना 'वंदे मातरम' सुनते समय सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया से की गई है, जिससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय गीत के दौरान कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। मीम पर कैप्शन लिखा था, "दूसरे पद के बाद सोनिया गांधी।" कंगना ने इस कैप्शन के साथ मीम शेयर किया, और लिखा "मैं आमतौर पर मीम का मजा नहीं लेती या पोस्ट नहीं करती, लेकिन इसने मुझे हंसा दिया।"
सत्ताधारी बीजेपी के कई नेताओं ने सोनिया गांधी पर पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराने के समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गाने पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने कार्यक्रम के बीच में ही वंदे मातरम को रोकने के लिए कहा था। रविवार को सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय गीत का अपमान करने के आरोप में शिकायतें भी दर्ज की गईं।
हालांकि, कांग्रेस ने ऐसे सभी दावों को खारिज किया है और कहा है कि राष्ट्रीय गीत का पूरा संस्करण गाने को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। इसके बजाय, पार्टी ने कहा कि सोनिया केवल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, क्योंकि वो काफी देर से खड़े थे।
यह विवाद संसद द्वारा 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें "वंदे मातरम" को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया गया है।
कंगना रनौत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि ‘वंदे मातरम’ भारत की चेतना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक कलाकार होने के नाते वह समझती हैं कि कला और कविता लोगों के मन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। कंगना के मुताबिक, ऐसे में ‘वंदे मातरम’ के प्रति किसी तरह का विरोध या उसके गायन को रोकने की कोशिश बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह गीत देश की भावनाओं और चेतना से जुड़ा हुआ है।
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