‘अब देश के खिलाफ भी होती जा रही है कांग्रेस पार्टी’, सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

कंगना रनौत का बड़ा बयान। (फोटो सोर्स: instagram- @kanganaranaut)
Kangana Ranaut Latest Statement: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए गए उन आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिनमें दावा किया गया है कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ का पूरा गीत गाए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। कंगना ने कहा कि ‘वंदे मातरम’ भारत की चेतना का प्रतीक है और इसके गायन को रोकने की कोशिश चिंता का विषय है।
कंगना ने इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अब केवल भाजपा का विरोध करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश के खिलाफ भी होती जा रही है।
पूरा विवाद शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ा है। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। इसके बाद गायकों ने ‘वंदे मातरम’ का गायन शुरू किया। बताया गया कि कार्यक्रम के लिए ‘वंदे मातरम’ के केवल पहले दो अंतरे गाने की बात तय की गई थी। हालांकि, समारोह के दौरान गायकों ने गीत का पूरा संस्करण गाना जारी रखा।
दावे के मुताबिक, इसी दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का ध्यान इस ओर गया। आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा किया और बाद में गायकों से भी बातचीत की। यह भी आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी ने गायकों को आगे गीत गाने से रोकने के लिए कहा। इसी मामले को लेकर अब भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।
कंगना रनौत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि ‘वंदे मातरम’ भारत की चेतना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक कलाकार होने के नाते वह समझती हैं कि कला और कविता लोगों के मन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। कंगना के मुताबिक, ऐसे में ‘वंदे मातरम’ के प्रति किसी तरह का विरोध या उसके गायन को रोकने की कोशिश बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह गीत देश की भावनाओं और चेतना से जुड़ा हुआ है।
कंगना ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब केवल भाजपा का विरोध करने वाली पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि वह देश के खिलाफ भी होती जा रही है। भाजपा सांसद की इस टिप्पणी को कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।
कंगना रनौत ने बातचीत के दौरान देश के सामने मौजूद चुनौतियों और भाजपा की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और भाजपा ने इनसे निपटने के लिए अपनी टीम को मजबूत किया है। उन्होंने पार्टी की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी बात की।
कंगना ने मुंबई का जिक्र करते हुए सिद्धिविनायक मंदिर और अन्य मंदिरों को क्षेत्र का रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि जब भी वह मुंबई आती हैं, इन मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेना उनके लिए सौभाग्य की बात होती है। उन्होंने बताया कि मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें गणपति की एक प्रतिमा भेंट की। कंगना ने इसे अपने लिए बेहद खास पल बताया और कहा कि ऐसे अवसरों पर उन्हें आशीर्वाद मिलने का अहसास होता है।
‘वंदे मातरम’ के पूरे गीत के गायन को लेकर सामने आए आरोपों के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कंगना रनौत ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद और देश की भावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, सोनिया गांधी की ओर से इन आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया का उल्लेख इस बयान में नहीं किया गया है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर आगे आने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी नजर रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग