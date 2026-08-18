‘अब देश के खिलाफ भी होती जा रही है कांग्रेस पार्टी’, सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

Kangana Ranaut Latest Statement: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए गए उन आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिनमें दावा किया गया है कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ का पूरा गीत गाए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। कंगना ने कहा कि ‘वंदे मातरम’ भारत की चेतना का प्रतीक है और इसके गायन को रोकने की कोशिश चिंता का विषय है।