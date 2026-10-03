उन्नाव: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिल रहा मौका, करें फार्म-6 का उपयोग, जिला प्रशासन का अभियान

Add Name to Voter List: उन्नाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण अवधि में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गोंड ने बताया कि "कोई मतदाता न छूटे" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी उप जिलाधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अभियान के अंतर्गत पत्र मतदाताओं को घोषणा पत्र देने से छूट दी गई है। इसमें संस्थाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों का भी सहयोग लिया जाएगा।