उन्नाव में भांजे ने अपने मामा की धारदार हथियार से कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Unnao murder: उन्नाव में हुई सनसनीखेज घटना में ई रिक्शा चालक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में रोना पीटना मच गया। हत्या की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भांजे ने हत्या की है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।