उन्नाव में बाढ़: गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, हरिद्वार, नरौरा बैराज का पानी बढ़ाएगा और मुश्किलें

उन्नाव में बाढ़, फोटो सोर्स- पत्रिका
Unnao flood situation latest update: उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। जिससे सदर, बांगरमऊ, हसनगंज, बीघापुर तहसील के सैकड़ो गांवों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां पर जिला प्रशासन में उन्नाव की व्यवस्था की है। तटवर्ती क्षेत्र की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। बाढ़ नियंत्रण कार्यालय एलजीसी, कानपुर से मिली जानकारी के अनुसार नौ सितंबर को गंगा का जलस्तर 113.02 मीटर पर पहुंच गया। जिसके अभी और भी आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हरिद्वार बैराज से 93512 क्यूसेक और नरौरा बैराज 111969 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग नाव के सहारे दिनचर्या की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में 36 नावों को लगाया है। अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान को देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट है। परियर घाट पर स्नान करने से रोक लगा दिया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाढ़ की स्थिति गंभीर होते जा रही है। जिले के सदर, हसनगंज, बांगरमऊ, बीघापुर तहसील के अंतर्गत गंगा नदी के तट से सटे गांवों की स्थिति काफी गंभीर है। जिला प्रशासन ने यहां पर नाव की व्यवस्था की है। इनमें बीघापुर और बांगरमऊ को आठ-आठ नाव दिए गए हैं जबकि हसनगंज को एक और सदर तहसील में 19 से नाव उपलब्ध कराया गया है।
कानपुर बैराज पर गंगा का जलस्तर अपस्ट्रीम 114.600 मीटर और डाउनस्ट्रीम 114.270 मीटर दर्ज किया गया। वर्तमान डिस्चार्ज 404405 क्यूसेक है। कानपुर बैराज में चेतावनी बिंदु 114 मीटर और खतरे का निशान 115 मीटर है। खतरे पर डिस्चार्ज 544373 क्यूसेक होता है। फिलहाल बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के ऊपर है।
बाढ़ नियंत्रण कक्ष कानपुर के अनुसार शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 113.02 मीटर है, जो खतरे के निशान 113 मीटर को पार कर चुका है। हरिद्वार बैराज से 93512 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 111969 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिसके पहुंचने से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।
उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र के मालवीय नगर, श्रीनगर मिश्रा कॉलोनी, मनोहर नगर, हुसैन नगर, सैय्यद कंपाउंड, शाही नगर, मोहम्मद नगर, गोताखोर मोहल्ला सहित कई अन्य क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। जहां पर बाढ़ का पानी हलचल पैदा कर रहा है। इसके साथ ही बांगरमऊ तहसील के काली मिट्टी-शिवराजपुर मार्ग प्रभावित है। गांवों में भी गंगा का जल पहुंच गया है। बीघापुर तहसील के धुलीखेड़ा, लाल खेड़ा सहित अन्य गांव की प्रभावित है।
गंगा की बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन में परियर घाट पर भदई अमावस्या के पवित्र स्नान पर रोक लगा दी है। अब बिठूर घाट पर श्रद्धालुओं के नहाने की व्यवस्था की गई है। शुक्लागंज में भी श्रद्धालुओं के रक्षा की दृष्टिकोण से व्यवस्था की गई है। पुलिस बलों को लगाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग