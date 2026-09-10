उन्नाव में बाढ़: गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, हरिद्वार, नरौरा बैराज का पानी बढ़ाएगा और मुश्किलें

Unnao flood situation latest update: उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। जिससे सदर, बांगरमऊ, हसनगंज, बीघापुर तहसील के सैकड़ो गांवों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां पर जिला प्रशासन में उन्नाव की व्यवस्था की है। तटवर्ती क्षेत्र की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। बाढ़ नियंत्रण कार्यालय एलजीसी, कानपुर से मिली जानकारी के अनुसार नौ सितंबर को गंगा का जलस्तर 113.02 मीटर पर पहुंच गया। जिसके अभी और भी आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हरिद्वार बैराज से 93512 क्यूसेक और नरौरा बैराज 111969 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग नाव के सहारे दिनचर्या की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में 36 नावों को लगाया है। अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान को देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट है। परियर घाट पर स्नान करने से रोक लगा दिया है।