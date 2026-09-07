उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: अनियंत्रित होकर कई बार पलटी तेज रफ्तार बोलेरो, 3 घायल

Unnao Ganga Expressway Accident: उन्नाव में तेज रफ्तार बोलेरो और नियंत्रित होकर पलट गई। घटना के समय बोलेरो की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई पलटी खा गई। जिससे उसमें बैठे सवारियों को भी चोट आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एक्सप्रेसवे और स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया और घायलों को बाहर निकाला। जिन्हें को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। अंदरुनी चोटें आईं हैं। बताते हैं बोलेरो की स्पीड बहुत अधिक थी। इसी बीच उसकी कपलिंग निकल गई। जिससे अनियंत्रित हो गई। सुबह के समय कोहरे का असर भी दिखाई पड़ा। घटना गंगा एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 434 का है।