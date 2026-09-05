उन्नाव में 16 घंटे बाद भी नहीं मिला महिला का शव, पति ने पुल से फेंका था नदी में, गोताखोर और स्टीमर तलाश में

Husband Pushed Wife into Ganges River: उन्नाव में मायके से ससुराल जाते समय महिला की पति के साथ बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में पति ने पत्नी को गंगा नदी फेंक दिया और स्वयं पुलिस को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी गंगा में कूद गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को तलाशी के लिए लगाया। करीब 16 घंटे बाद भी महिला को बरामद नहीं किया जा सका। गंगा इस समय उफान पर है। बीते दिनों हुई बारिश और पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे जल के कारण तेज धारा चल रही है। इस संबंध में स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की तलाश के लिए गोताखोरों के साथ स्टीमर को भी लगाया गया है। मामला सफीपुर थाना क्षेत्र का है।