जालौन में शासन से कारण बताओ नोटिस: IAS रिंकू सिंह राही ने लिखा- नहीं मालूम था DM साहब के दिमाग में इतनी बड़ी योजना

उत्तर प्रदेश के जालौन में तैनात आईएएस रिंकू सिंह राही को शासन से कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद रिंकू सिंह राही सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जिसमें DM का नाम लिखते हुए उन्होंने कहा कि "उन्हें उस समय अंदाज नहीं था की इतनी बड़ी योजना डीएम साहब के दिमाग में चल रही है। बैक डेट में आरोपों वाला पत्र लेकर उनके ऊपर महिला और दिव्यांग को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए भेजा गया है। जिसे कई बार पढ़ने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया कि किसी महिला या दिव्यांग को प्रताड़ित करने वाला कैसे हो गया? जबकि तहसीलदार को अपना कार्य करने के लिए निर्देशित किए जाने से समाधान हो जाता।