जालौन: नगर पालिका में छापा मारने को लाइव दिखाना पड़ा महंगा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS रिंकू सिंह से मांगा गया जवाब

Show cause notice to IAS Rinku Singh Rahi: जालौन में तैनात आईएएस रिंकू सिंह राही की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शासन ने उरई में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के सदस्य सदर तहसील उरई चले गए जहां मीडिया को बुलाकर धरना प्रदर्शन और हंगामा करना, शासन की योजनाओं के खिलाफ बोलना, शासन के कार्यों में दिलचस्पी न लेने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही कई अन्य आप भी लगाए गए हैं। जिन पर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है।।