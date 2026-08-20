जालौन: बुर्का में हिंदू लड़कियों का आपत्तिजनक गाने पर डांस, हिंदू संगठन ने दोषियों पर की कार्रवाई की मांग

Dance in Burqa, Video Viral: जालौन में बुर्का पहनाकर आपत्तिजनक फिल्मी गाने पर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें काले रंग के बुर्के में ऊपर से सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए करीब पांच लड़कियां उछल-उछलकर डांस कर रही है। बैकग्राउंड में फिल्मी गाना बजाया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो में स्कूली छात्र और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बुर्का पहनकर हिंदू लड़कियों को नचाने का विरोध किया गया है। जांच कर दोषियों के खिलाफ पड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामला गोहन थाना क्षेत्र का है। जालौन पुलिस अधिकारी ने गोहन थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।