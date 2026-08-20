20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालौन

जालौन: बुर्का में हिंदू लड़कियों का आपत्तिजनक गाने पर डांस, हिंदू संगठन ने दोषियों पर की कार्रवाई की मांग

Dance in Burqa, Video Viral: जालौन में बुर्का पहनकर लड़कियों के नाचने का वीडियो वायरल हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद में इन लड़कियों को हिंदू बताते हुए नाराजगी व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
2 min read
Google source verification

जालौन

image

Narendra Nath Awasthi

Aug 20, 2026

डांस में शामिल लड़कियां, फोटो सोर्स- X Jalaun police

डांस में शामिल लड़कियां, फोटो सोर्स- X Jalaun police

Dance in Burqa, Video Viral: जालौन में बुर्का पहनाकर आपत्तिजनक फिल्मी गाने पर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें काले रंग के बुर्के में ऊपर से सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए करीब पांच लड़कियां उछल-उछलकर डांस कर रही है। बैकग्राउंड में फिल्मी गाना बजाया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो में स्कूली छात्र और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बुर्का पहनकर हिंदू लड़कियों को नचाने का विरोध किया गया है। जांच कर दोषियों के खिलाफ पड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामला गोहन थाना क्षेत्र का है। जालौन पुलिस अधिकारी ने गोहन थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

15 अगस्त का वीडियो हो रहा वायरस

उत्तर प्रदेश के जालौन के गोहन थाना क्षेत्र अंतर्गत खतौली गांव में इंटर कॉलेज संचालित है। जिसमें 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान बनाए गए मंच में डीजे आदि की व्यवस्था की गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है। जिसमें करीब पांच लड़कियां काले रंग का बुर्का और ऊपर सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़े है। जो फिल्मी गाने पर डांस कर रही है।

आपत्तिजनक गाने पर डांस

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शोर शराबा भी खूब हो रहा है। वायरल वीडियो पर आपत्तिजनक के टिप्पणी आ रही है। आपत्ति‌ गाना और हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर नचवाने पर हो रहा है। 

विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने बताया

विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री साकेत पांडे ने बताया कि परिषद की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। मामला 15 अगस्त 2026 का है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खतौली गांव के इंटर कॉलेज में कुछ हिंदुओं लड़कियों को बुर्का पहनाकर नृत्य कराया गया। विश्व हिंदू परिषद अन्य हिंदू संगठन इसकी निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि इस मामले की जांच गहराई से कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जालौन पुलिस ने गोहन थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 05:50 pm

Published on:

20 Aug 2026 05:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / जालौन: बुर्का में हिंदू लड़कियों का आपत्तिजनक गाने पर डांस, हिंदू संगठन ने दोषियों पर की कार्रवाई की मांग

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IAS Rinku Singh Rahi: उठक-बैठक से लेकर ब्लॉक प्रमुख विवाद तक, IAS रिंकू सिंह राही का विवादों से रहा है पुराना नाता, अब यूपी की नौकरशाही पर उठाए सवाल

Rinku Singh Rahi News IAS Rinku Singh Rahi Statement Uttar Pradesh Bureaucracy
जालौन

जालौन: जिंदगी भर गुलामी करूं फिर भी कर्ज पूरा नहीं होगा, बच्चे के इलाज से पहले सूदखोर के उत्पीड़न से तंग युवक ने दी जान

मृतक प्रदीप, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
जालौन

जालौन: आईएएस रिंकू सिंह राही बोले- आज के समय के हिसाब से शहीद भगत सिंह बड़े बेवकूफ, अच्छे बच्चे नहीं

कार्यक्रम में बोलते आईएएस रिंकू सिंह राही, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
जालौन

Jalaun Viral News: प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, बक्से में छिपा था, खुला ढक्कन तो सामने थी पत्नी, ससुराल वालों ने की जमकर पिटाई

Jalaun News Kalpi News Jalaun Viral Video
जालौन

अब क्यों हो रही IAS रिंकू सिंह के ट्रांसफर की मांग? वकीलों ने खोला मोर्चा, जानिए क्या है पूरा मामला

ias rinku singh rahi jalaun lawyers protest transfer demand
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.