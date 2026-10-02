जालौन में विस्फोटक पदार्थ बरामद, तीन को किया गया गिरफ्तार

Explosives Recovered in Jalaun: जालौन में पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है जो पटाखा निर्माण सामग्री में इस्तेमाल किया जाना था। इस मौके पर पटाखा बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य पदार्थों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। मौके से तीन को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि मुर्गी फार्म के पास बनी कोठरी में विस्फोटक पदार्थ के साथ पटाखा में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामग्री स्टोर किया गया था। जहां से बने अधबने पटाखे भी बनावट किए गए हैं। मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मामला रामपुर थानाक्षेत्र का है।