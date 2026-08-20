IAS Rinku Singh Rahi: 7 गोलियां, उठक-बैठक से लेकर ब्लॉक प्रमुख विवाद तक, IAS रिंकू सिंह राही का विवादों से रहा है पुराना नाता, अब यूपी की नौकरशाही पर उठाए सवाल

राही ने अपनी पोस्ट में नौकरशाही की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती केवल माफिया या भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि उन्हें ऊपर से मिलने वाला कथित संरक्षण है। उनका कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करने वाले अधिकारियों की ऊर्जा सुधार से ज्यादा सिस्टम को बिगड़ने से रोकने में लग जाती है। उन्होंने यह भी लिखा कि भ्रष्ट व्यवस्था में स्वतंत्र तरीके से काम करने वाले अधिकारियों के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता। उनके मुताबिक ईमानदार अधिकारियों के सामने भी कई बार यह मानसिकता चुनौती बन जाती है कि अगर हम नहीं कर पाए तो दूसरा कैसे कर पाएगा।