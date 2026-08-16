जालौन: जिंदगी भर गुलामी करूं फिर भी कर्ज पूरा नहीं होगा, बच्चे के इलाज से पहले सूदखोर के उत्पीड़न से तंग युवक ने दी जान

Troubled by Moneylender, Youth Hanged Himself: जालौन में बच्चे के इलाज के लिए पिता ने सूदखोर को अपना मकान बेच दिया। सौदे के मुताबिक मकान की रजिस्ट्री सूदखोर के नाम कर दिया। जिसने पैसा देने में हीलाहवाली की।‌ रजिस्ट्री वाले दिन चेक दिख रहा था। उसके बाद बोला खाते में पैसा नहीं है। रोज टालता रहा। आज 16 अगस्त को बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना था। वह भी नहीं हो पाया। जिससे परेशान युवक ने अपना वीडियो बनाया। जिसमें आप-बीती सुनाई और पेड़ पर फांसी का फंदा बना लटक गया। मरने से पहले युवक ने मुख्यमंत्री, डीएम और एसपी से बच्चों और पत्नी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम दे दिया। घटना की जांच की जा रही है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है।‌