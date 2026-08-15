जालौन: आईएएस रिंकू सिंह राही बोले- आज के समय के हिसाब से शहीद भगत सिंह बड़े बेवकूफ, अच्छे बच्चे नहीं

IAS Rinku Singh Rahi: जालौन जिले में एसडीएम पद पर तैनात इस रिंकू सिंह राही का बयान चर्चा में बना है। वह कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज के हिसाब से शहीद भगत सिंह अच्छे बच्चे नहीं थे। उन्होंने आज के समय के हिसाब से भगत सिंह को बड़ा बेवकूफ बताया। कार्यक्रम में अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। रिंकू सिंह राही उरई में उप जिलाधिकारी न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं जो अपने व्यवहार और बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।