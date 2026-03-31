IAS रिंकू सिंह राही का इस्तीफा, सिस्टम पर लगाए गंभीर आरोप

IAS Rinku Singh Rahi Resignation: उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही (2023 बैच) ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। अपने विस्तृत इस्तीफा पत्र में उन्होंने न केवल व्यक्तिगत पीड़ा जाहिर की, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राही ने कहा कि उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर नहीं दिया गया और व्यवस्था के भीतर “संवैधानिक ढांचे के समानांतर एक अलग सिस्टम” काम कर रहा है। उनके इस्तीफे को केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।