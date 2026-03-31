लखनऊ में STF का बड़ा खुलासा, 200 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

STF: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजधानी लखनऊ में अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से करीब 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अजीत कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के नालंदा जिले का निवासी बताया जा रहा है। यह गिरफ्तारी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में की गई, जहां STF ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।