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लखनऊ में STF का बड़ा खुलासा, 200 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

UP STF Busts Inter-State Drug Racket: लखनऊ में STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद माल की कीमत करीब 52 लाख रुपये आंकी गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 31, 2026

STF की बड़ी कार्रवाई: 200 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 52 लाख का माल बरामद (Source: Police Media Cell)

STF की बड़ी कार्रवाई: 200 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 52 लाख का माल बरामद (Source: Police Media Cell)

STF: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजधानी लखनऊ में अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से करीब 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अजीत कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के नालंदा जिले का निवासी बताया जा रहा है। यह गिरफ्तारी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में की गई, जहां STF ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।

सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई

एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर उत्तर प्रदेश में सप्लाई की जा रही है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने निगरानी बढ़ा दी थी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।

30 मार्च 2026 की रात करीब 11:55 बजे एसटीएफ को पुख्ता जानकारी मिली कि एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में गांजा लखनऊ लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हो गई और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के पास सर्विस लेन पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोक लिया गया।

तलाशी में हुआ बड़ा खुलासा

जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। करीब 200 किलोग्राम गांजा मिलने से मौके पर मौजूद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। यह खेप काफी बड़े स्तर की तस्करी का संकेत दे रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि ट्रक में विशेष रूप से एक गुप्त केबिन बनाया गया था, जिसमें मादक पदार्थों को छिपाकर ले जाया जाता था। इस केबिन में एक बार में 4 से 5 कुंतल तक माल आसानी से छिपाया जा सकता था, जिससे तस्करी का काम लंबे समय से चल रहा होने की आशंका जताई जा रही है।

अंतरराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा था आरोपी

पूछताछ में आरोपी अजीत कुमार ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उसने बताया कि यह गांजा झारखंड से लाया गया था और इसे लखनऊ के रास्ते अन्य शहरों में सप्लाई किया जाना था। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वह पहले भी 3-4 बार इस तरह की तस्करी कर चुका है। प्रत्येक चक्कर के लिए उसे 40 से 50 हजार रुपये मिलते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहा था।

बरामद सामान और दस्तावेज

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर STF अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, जो अलग-अलग राज्यों में बैठकर इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

इस मामले में थाना सुशांत गोल्फ सिटी में आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (NDPS) एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नेटवर्क की तलाश में जुटी STF

एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसके लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस और एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि इस अंतरराज्यीय तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

शहर में बढ़ती तस्करी पर चिंता

सूत्रों  का मानना है कि इस तरह की घटनाएं शहर में मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी की ओर इशारा करती हैं। युवाओं के बीच नशे की बढ़ती प्रवृत्ति भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। ऐसे में STF और अन्य एजेंसियों की यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने में मदद करेगी।

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Published on:

31 Mar 2026 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में STF का बड़ा खुलासा, 200 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

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