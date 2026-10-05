जालौन में इन चार तरीकों से होगा शवों का विश्लेषण, फील्ड यूनिट फॉरेंसिक फर्स्ट रिस्पांडर को दिया गया प्रशिक्षण

कार्यशाला में अपर पुलिस अधीक्षक ने Post-death analysis के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि एल्गोर मोर्टिस (Algor Mortis) में मृत्यु के पहले कुछ घंटों में शरीर का तापमान गिरकर वातावरण के बराबर हो जाता है। राइगर मोर्टिस (Rigor Mortis) मृत्यु के 2 से 4 घंटे बाद मांसपेशियों के लॉक होने से शरीर का अकड़ जाता है। लिवर मोर्टिस (Livor Mortis) में मृत्यु के बाद रक्त परिसंचरण रुकने व गुरुत्वाकर्षण के कारण खून के सबसे निचले हिस्से में जमा होने के कारण त्वचा पर नीले, लाल या बैंगनी धब्बे पड़ने लगते हैं। कैडेवेरिक स्पैज्म (तात्कालिक जकड़न) में व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक तनाव, डर या शारीरिक थकावट में अचानक तीव्रता से अकड़ जाता है। इन विषयों पर विस्तार से बतायागया। ‌