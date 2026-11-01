Gyadin Ahirwar Murder Case: कालपी बार संघ अध्यक्ष ग्यादीन अहिरवार की हत्या, जालौन से कार में अगवा किया; कानपुर में मिला शव

ग्यादीन अहिरवार के लापता होने के बाद उनके बेटे हर्ष मित्रा ने बार संघ के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद भारी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे और पुलिस को औपचारिक प्रार्थना पत्र सौंपा था। शुरुआती तौर पर पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी लेकिन रविवार को उनका शव मिला। ग्यादीन अहिरवार कालपी बार संघ के काफी लोकप्रिय अध्यक्ष थे। दिसंबर 2023 में हुए चुनाव में उन्होंने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की थी। उनकी हत्या की खबर से पूरे स्थानीय अधिवक्ता समुदाय में गहरा रोष है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।